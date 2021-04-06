الحكومة الإيطالية تسمح بحضور جماهيري في ملعب روما الأولمبي خلال أمم أوروبا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء أن الحكومة الإيطالية قررت السماح بحضور جماهيري في الملعب الأولمبي في روما خلال بطولة أمم أوروبا صيف العام الجاري.وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي: "أبلغنا روبرتو سبيرانتسا وزير الصحة بأن مستشاري الصحة في الحكومة سيبحثون أفضل السبل للسماح للجماهير بحضور مباريات في الملعب الأولمبي في روما في يونيو خلال بطولة أوروبا".

وستتقابل تركيا وإيطاليا في مباراة افتتاح بطولة أوروبا في روما في 11 يونيو المقبل.وتأجلت البطولة من العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" من المدن الـ12 المستضيفة للبطولة التقدم بخططها للسماح للجماهير بالحضور بحلول بداية أبريل الجاري.