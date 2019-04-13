ألغى الحكم بكاري جاساما هدفا صحيحا للنادي الأهلي في مرمى صن داونز عند الدقيقة الثانية من الشوط الثاني باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب "برج العرب" بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل جونيور أجايي هدف التقدم للأهلي بعد كرة ارتدت من حارس صن داونز ولكن الحكم ألغاها بغرابة.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بخسارة الأهلي بخماسية دون رد.