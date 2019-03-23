تقدم المنتخب المصري الأول لكرة القدم بالهدف الأول، على منتخب النيجر، عن طريق اللاعب «البديل» محمود حسن تريزيجيه، مع بداية الشوط الثاني من المباراة الجارية الأن في مدينة نيامي، في اطار الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول أمام النيجر متعادلاً بلا أهداف في مباراة فقيرة فنية وعلى مستوى الفرص.

ومع بداية الشوط الثاني يجري أجيري التبديل الأول للمنتخب المصري بخروج على غزال ونزول «تريزيجيه» ومع أول هجمة للمنتخب الوطني قادها تريزيجيه وتبادل الكرة مع اللاعب عمار حمدي وسددها في الشباك محرزًا هدف التقدم الأول.

وكان خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدمقد أعلن عن تشكيل الفريق أمام النيجر في آخر جولات تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بالقاهرة.

وجاء التشكيل كالآتي.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وكريم حافظ.

الوسط: عمرو السولية وعلي غزال ونبيل عماد «دونجا» وعمرو وردة

الهجوم: وعمار حمدي وعمرو وردة وأحمد حسن كوكا

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبوجبل- عمر جابر- أحمد أبوالفتوح- مصطفى محمد- محمود تريزيجيه- عبدالرحمن مجدي- محمود علاء.

وخرج من القائمة: محمود جنش- باهر المحمدي- طارق حامد- محمد النني- إسلام جابر- صلاح محسن.