قرر الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، إلغاء مباراته الودية مع مستضيفه العراقي، التي كان من المقرر إقامتها اليوم الخميس في ملعب البصرة الدولي لأسباب إدارية. ورفض المنتخب الكوستاريكي ختم جوازات الوفد في الحدود العراقية وطلب أن يدخل ويخرج بدون ختم الجواز.