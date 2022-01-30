تريزيجيه يسجل هدفًا قاتلًا للمنتخب المصري في شباك المغرب في الشوط الأول الإضافي
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تريزيجيه يسجل هدفًا قاتلًا للمنتخب المصري في شباك المغرب في الشوط الأول الإضافي

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العرب اليوم - تريزيجيه يسجل هدفًا قاتلًا للمنتخب المصري في شباك المغرب في الشوط الأول الإضافي

منتخب مصر
ياوندي - العرب اليوم

سجل محمود حسن تريزيجيه هدف قاتل لمنتخب مصر في شباك المغرب في لقاء دور ربع النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.وكان سفيان بوفال افتتح التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 7 من علامة الجزاء وأدرك منتخب مصر التعادل بهدف لمحمد صلاح في شباك منتخب المغرب من خلال متابعة رائعة لكرة داخل منطقة الجزاء أسكنها شباك منتخب المغرب في الدقيقة 53.

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تريزيجيه يسجل هدفًا قاتلًا للمنتخب المصري في شباك المغرب في الشوط الأول الإضافي تريزيجيه يسجل هدفًا قاتلًا للمنتخب المصري في شباك المغرب في الشوط الأول الإضافي



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