المنتخب السنغالي يحرز هدف التقدم على منتخب مصر بعد 3 دقائق

سجل بولاي ديا لاعب منتخب السنغال هدف التقدم لفريقه فى مرمى المنتخب المصرى بعد 3 دقائق من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب عبد الله واد "ديامينياديو"، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وكان المنتخب الوطنى فاز في مباراة الإياب بهدف دون رد.