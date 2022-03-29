المنتخب السنغالي يحرز هدف التقدم على منتخب مصر بعد 3 دقائق
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المنتخب السنغالي يحرز هدف التقدم على منتخب مصر بعد 3 دقائق

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العرب اليوم - المنتخب السنغالي يحرز هدف التقدم على منتخب مصر بعد 3 دقائق

منتخب مصر
داكار - العرب اليوم

سجل بولاي ديا لاعب منتخب السنغال هدف التقدم لفريقه فى مرمى المنتخب المصرى بعد 3 دقائق من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب عبد الله واد "ديامينياديو"، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وكان المنتخب الوطنى فاز في مباراة الإياب بهدف دون رد.

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المنتخب السنغالي يحرز هدف التقدم على منتخب مصر بعد 3 دقائق المنتخب السنغالي يحرز هدف التقدم على منتخب مصر بعد 3 دقائق



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