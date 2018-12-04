أحمد شوبير نائبًا لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية رسميًا

فاز أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمنصب نائب رئيس الجبلاية بالتزكية، خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم وانتهى منذ قليل .

وجاء فوز شوبير بالتزكية حيث لم يتقدم أي عضو للمنصب رغم حالة الجدل والاجتهادات التى خطفت الأنظار عن رغبة مجدى عبد الغنى وكرم كردى فى المنصب الذى ظل مجمدًا لفترة طويلة .