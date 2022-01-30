الحارس أبو جبل يغادر لقاء مصر والمغرب مصابًا وصبحي بديلًا

غادر محمد أبو جبل لقاء مصر والمغرب بعد تعرضه للإصابة خلال تصديه لكرة خطيرة للمنتخب المغربي، في لقاء ربع نهائي أمم إفريقيا.وشارك الحارس الشاب محمد صبحي بدلًا من محمد أبو جبل وأنقذ محمد أبو جيل حارس مرمى منتخب مصر مرماه من هدف محقق لمنتخب المغرب في الدقيقة 80؛ بتصديه لرأسية قوية؛ وسط هجوم متواصل من أسود الأطلسي، في مباراة دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.