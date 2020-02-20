تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك في السوبر المصري
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تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك في السوبر المصري

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العرب اليوم - تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك في السوبر المصري

مباراة الأهلي والزمالك
أبوظبي ـ العرب اليوم

يفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، حيث يحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

ووفقاً للمؤشرات القادمة من معسكر الأهلى فإن تشكيل الفريق الأحمر الأقرب فى مواجهة الليلة سيكون كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى .

خط الدفاع : على معلول، أيمن اشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى.

خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان .

خط الهجوم : جونيور أجايى.

ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى مباراة على لقب كأس السوبر المصرى وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

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تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك في السوبر المصري تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الزمالك في السوبر المصري



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