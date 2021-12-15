تونس تفوز على مصر بهدف في الوقت القاتل وتتأهل إلى نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب التونسي إلى نهائي كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد تغلبه على نظيره المصري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن نصف النهائي وجاء هدف "نسور قرطاج" بمساعدة النيران الصديقة في الوقت القاتل من عمر المباراة وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عن طريق المصري عمر السولية الذي أرسل الكرة إلى شباك فريقه عن طريق الخطأ.