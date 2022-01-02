محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى ضد تشيلسي فى الدقيقة 26

أحرز النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، الهدف الثانى في شباك مضيفه تشيلسي بالدقيقة 26 من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليا على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".