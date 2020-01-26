قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن عبد الله السعيد

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لن يتعاقد مع اللاعب عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية مشيرا إلى أن السعيد الذى يلعب فى بيراميدز " وصل إلى 40 سنة "وكشف مرتضى منصور أنه لن يطبق حضور الجماهير عبر نظام تذكرتي في المباريات الإفريقية للفريق خلال الفترة المقبلة.وقال مرتضى منصور في تصريحات عقب اللقاء : لم يحدث أن فزنا من قبل في حضور هذه الجماهير ولن تطبق نظام تذكرتي في المواجهات المقبلة" مضيفا " سيتم جلب مدرب أحمال للزمالك في الفترة المقبلة".وكان الزمالك تعادل مع مازيمبي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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