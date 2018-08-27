وزير الشباب والرياضة يعلق على أزمة اتحاد الكرة ومحمد صلاح

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة على تواصل مع اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ومحمد صلاح، من أجل وضع حلول جذرية للأزمة التي نشبت بينهما في الفترة الأخيرة.

وأوضح صبحي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجمع الآن كل المعلومات الخاصة بهذا الأمر من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق نهائية بهذا الشأن بين الطرفين.

وشن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.

وكتب صلاح عبر "تويتر"، "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".

وتابع، "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".