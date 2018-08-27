وزير الشباب والرياضة يعلق على أزمة اتحاد الكرة ومحمد صلاح

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة على تواصل مع اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة ومحمد صلاح، من أجل وضع حلول جذرية للأزمة التي نشبت بينهما في الفترة الأخيرة.
وأوضح صبحي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجمع الآن كل المعلومات الخاصة بهذا الأمر من أجل الوصول إلى نقطة اتفاق نهائية بهذا الشأن بين الطرفين.
وشن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هجومًا لاذعًا على مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.
وكتب صلاح عبر "تويتر"، "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".
وتابع، "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟!".
GMT 10:34 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطسليفربول يعترض على موعد استدعاء محمد صلاح للمنتخب المصري
GMT 12:27 2018 الإثنين ,13 آب / أغسطستعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني في البطولة العربية
GMT 16:27 2018 الأحد ,12 آب / أغسطسالبرازيلي رونالدو يدخل المستشفى في إيبيزا بسبب التهاب رئوي
GMT 16:04 2018 الثلاثاء ,07 آب / أغسطسصلاح يعلق على اعتزال الحضري واصفًا إياه بالاسطورة
GMT 22:30 2018 الثلاثاء ,10 تموز / يوليومانشستر سيتي يضم الجزائري رياض محرز
تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
أرسل تعليقك