إيقاف ايهاب الخطيب عن الظهور في قناة الأهلي

قررت شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي إيقاف إيهاب الخطيب مقدم البرامج ومنعه من الظهور على شاشة قناة الأهلي .

يأتي هذا القرار جراء ما صدر من القسم الرياضي لجريدة الوطن والذي يترأسه إيهاب الخطيب في تغطيته لمباراة النادي الأهلي والمقاولون العرب في الدوري بالأمس.

وكان من المقرر ظهور إيهاب الخطيب في برنامج الأهلي الليلة مساء اليوم .