مانشستر سيتي يتفوق على ليستر سيتي 4-0 فى شوط مثير بالبريميرليغ

نجح فريق مانشستر سيتى الإنجليزي، في إنهاء الشوط الأول متفوقًا على ليستر سيتي بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة المقامة بينهما حاليًا على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" وتفوق مانشستر سيتى على ليستر سيتى برباعية في أول 25 دقيقة من المباراة، حيث افتتح كيفين دى بروين التهديف مبكرا في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء ثم أضاف الجزائرى رياض محرز الهدف الثانى عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 14 من زمن المباراة وأضاف إلكاى جوندوجان ثالث أهداف مان سيتي ضد ليستر سيتى في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، قبل أن يحرز رحيم سترلينج الهدف الرابع في الدقيقة 25 عن طريق ركلة جزاء.