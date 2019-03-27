مشادة كلامية حادة بين كهربا ورئيس نادي الزمالك

دخل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في اشتباك لفظي مع رئيس النادي، حيث نشب بين الثنائي مشادة كلامية حادة.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 30 من شهر مارس/ آذار الجاري، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 17 بمسابقة الدوري الممتاز.