التعادل 1 1 يحسم الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد
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التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد

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العرب اليوم - التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد

الدوري الإسباني
اسبانيا - العرب اليوم

حسم التعادل الإيجابي 1 - 1 الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد، ضم منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني.تقدم ريال مدريد مبكرًا عن طريق فالفيردي بعد انفراد بحارس برشلونة "نيتو" في الدقيقة الرابعة.وعاد برشلونة سريعًا للمباراة بإحراز هدف التعادل عن طريق فاتي الدقيقة الثامنة من عمر المباراة

رياضة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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التعادل 1 1 يحسم الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد التعادل 1 1 يحسم الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد



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