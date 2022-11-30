كأس العالم تونس تودع المونديال رغم الفوز التاريخي على فرنسا 1-0

ودع المنتخب التونسي منافسات بطولة كأس العالم في قطر، رغم فوزه على نظيره الفرنسي حامل اللقب، بهدف دون رد في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.

وأحرز وهبي الخزري هدف تقدم تونس في الدقيقة 58