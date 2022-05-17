إيقاف فهد المولد مهاجم المنتخب السعوي لمدة 18 شهرا داخلياً وخارجياً وغيابه عن كأس العالم 2022
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إيقاف فهد المولد مهاجم المنتخب السعوي لمدة 18 شهرا داخلياً وخارجياً وغيابه عن كأس العالم 2022

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العرب اليوم - إيقاف فهد المولد مهاجم المنتخب السعوي لمدة 18 شهرا داخلياً وخارجياً وغيابه عن كأس العالم 2022

كأس العالم 2022
الرياض ـ العرب اليوم

أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في السعودية قرارا بإيقاف مهاجم فريق اتحاد جدة، فهد المولد، لمدة عام ونصف العام، داخلياً وخارجياً، بعد ثبوت تعاطيه مادة محظورة وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن "المادة المحظورة هي فورسويميد وهي من المجموعة ع 5 مدرات البول والعوامل الخافية للمواد المنشطة، وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وفقا لأنظمة وقوانين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات" وأضافت أن "قرار إيقاف المولد يسري داخليا وخارجيا لمدة 18 شهرا ابتداء من 28 مارس/ آذار 2022، على أن تكون عودة اللاعب للتدريبات خلال آخر شهرين من فترة العقوبة"، متابعة أن "العقوبة قابلة للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ صدورها".

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إيقاف فهد المولد مهاجم المنتخب السعوي لمدة 18 شهرا داخلياً وخارجياً وغيابه عن كأس العالم 2022 إيقاف فهد المولد مهاجم المنتخب السعوي لمدة 18 شهرا داخلياً وخارجياً وغيابه عن كأس العالم 2022



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