محمد صلاح يسجل هدفًا عالميًا فى مباراة ليفربول ضد تشيلسى

أحرز محمد صلاح نجم ليفربول، الهدف الثانى لفريقه فى شباك تشيلسى فى المباراة النارية التى تجمع بين الفريقين حالياً على ملعب أنفيلد، فى قمة الدورى الإنجليزى، وذلك فى إطار الجولة 34 من مسابقة البريميرليج.

وكان اللاعب السنغالى ساديو مانى أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ويلعب النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول فى التشكيل الأساسي أمام تشيلسي، بجانب كلا من ساديو ماني وربرتو فيرمينو.

ويخوض ليفربول مباراة تشيلسى بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون

الوسط: فابينيو - نابي كيتا - جوردان هندرسون

الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو