أرسنال يتفوق على نورويتش سيتي بثنائية في الشوط الأول بـ الدوري الإنكليزي

تفوق أرسنال على مضيفه فريق نورويتش سيتي بثنائية نظيفة، مع نهاية الشوط الأول من اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على ملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالى 2021 - 2022. ويتواجد النجم المصرى محمد الننى على مقاعد بدلاء أرسنال فى مباراة الليلة. سجل ثنائية أرسنال فى مرمى نورويتش سيتي كل من بوكايو ساكا وكيران تيرنى فى الدقيقتين 6 و 44 من زمن اللقاء.