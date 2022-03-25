المغرب يتعادل أمام الكونغو الديمقراطية بهدف تيسودالي

نجح طارق تيسودالي لاعب منتخب المغرب في تسجيل هدف التعادل أمام الكونغو الديمقراطية في اللقاء الذي يقام على ملعب الشهداء في مباراة ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. سجل تيسودالي الهدف في الدقيقة 76 من عمر اللقاء. كان قد أهدر ريان مايي اللاعب ركلة جزاء لمنتخب بلاده في الدقيقة 55. وسجل هدف الكونغو يوان ويسا في الدقيقة الحادية عشر من عمر الشوط الأول.