التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء ليفربول وتشيلسي

تشيلسي يتسلح بـ"هازارد" في مباراة ليفربول بالبريمرليجانتهى الشوط الأول من لقاء ليفربول وضيفه تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج" بالتعادل السلبي.

ورغم محاولات ليفربول إحراز أهداف عن طريق محمد صلاح وساديو ماني في الـ45 دقيقة الأولى إلا أن الريدز لم ينجح في الوصول لشباك تشيلسي.

وخرج الألماني انطونيو رودرجر مدافع تشيلسي من اللقاء في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة وشارك الدنماركي كريستنسن بدلا منه.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من: "أليسون حارس مرمى وفي الدفاع روبرتسون وفان دايك وماتيب وأرلوند وفي خط الوسط كايتا وهاندرسون وفابينو وفي الهجوم الثلاثي محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني".