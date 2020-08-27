رونالدو يحصد جائزة أفضل هدف في دوري الأبطال

حصد النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" لاعب يوفنتوس جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا 2019-2020 وأعلن الحساب الرسمي لدوري الأبطال على "تويتر" فوز رونالدو بجائزة أفضل هدف بعدما حصد أكبر عدد من أصوات الجماهير.