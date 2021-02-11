انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبالميراس المقامة حالياً بإستاد المدينة التعليمية لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية باتعادل السلبي..يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر ابراهيم، وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا