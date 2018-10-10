هدف قاتل للاهلي في الترسانة

سجل البديل احمد الشيخ هدفا قاتلا للنادي الاهلي في الترسانة ، في الدقيقة ٨٩، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب السلام في دور ال٣٢ لكأس مصر ، لتصل النتيجة الى ثلاثة اهداف للاهلي مقابل هدفين للترسانة.