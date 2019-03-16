الأهلي يتقدم على شبيبة الساورة بهدفين في الشوط الأول

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب الجيش ببرج العرب.

سجل هدفي الأهلي مروان محسن في الدقيقتين 30 و45+2 من اللقاء بعد عرضيتين رائعتين من التونسي علي معلول الظهير الأيسر.

الأهلي سيطر على مجريات المباراة بشكل شبه كامل وسيطر على الكرة معظم الفترات في حين تكتل الشبيبة دفاعيا وهو التكتل الذي قلت حدته بعد الهدف الأحمر.

ويلعب الفريقان في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.