ماني يفتتح أهداف ليفربول ضد تشيلسي فى الدقيقة 9 بالبريميرليغ

أحرز السنغالى ساديو مانى، لاعب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الهدف الأول في شباك مضيفه تشيلسي بالدقيقة التاسعة من بداية المواجهة النارية المقامة بينهما حاليًا على ملعب "ستامفورد بريدج"، في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".