أوروجواي تسحق تايلاند برباعية وتحتفظ بلقب بطولة الصين الودية

حققت أوروجواي فوزا سهلا 4- صفر على تايلاند اليوم الإثنين لتحتفظ بلقب بطولة الصين الودية الدولية لكرة القدم ويصبح القائد دييجو جودين أكثر لاعبي الفريق القادم من أمريكا الجنوبية مشاركة في المباريات.

وقاد جودين منتخب بلاده في مباراته الدولية 126 ليتفوق على ماكسي بيريرا أكثر لاعبي أوروجواي مشاركة في المباريات الدولية سابقا بينما لم تشكل تايلاند مشاكل كبيرة لأوروجواي الأفضل بدنيا.

ووضع ماتياس فيسينو فريق المدرب أوسكار تاباريز في المقدمة بعد خمس دقائق من البداية عندما حول تمريرة نيكولاس لوديرو العرضية من ركلة ركنية برأسه إلى الشباك من زاوية صعبة.

وجعل جاستون بيريرو النتيجة 2- صفر قبل نهاية الشوط الأول عندما تابع تمريرة كريستيان ستواني العرضية المنخفضة من الناحية اليسرى ووضعها في المرمى من مدى قريب. وأضاف ستواني الهدف الثالث بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني بضربة رأس قوية إثر تمريرة جيورجيان دي أرسكايتا العرضية. وأحرز مكسيمليانو جوميز الهدف الرابع قبل دقيقتين من نهاية المباراة عبر تسديدة من عند حدود منطقة الجزاء. وفي وقت سابق اليوم خسر المدرب الإيطالي فابيو كانافارو مباراته الثانية على التوالي منذ توليه مسؤولية تدريب الصين عندما خسر أصحاب الأرض 1- صفر أمام أوزبكستان. واعترضت جماهير الصين على أداء الفريق أثناء الهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام تايلاند يوم الخميس الماضي لكنها شاهدت أداء مخيبا للآمال مرة اخرى في مباراة تحديد المركز الثالث. وأحرز إيلدور شوموردوف هدف الفوز لفريق المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قبل نهاية الشوط الأول عندما أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك يان جونلينغ حارس الصين.