وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الوصل

نجح وليد سليمان في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي المصري، في شباك مادي الوصل الإماراتي في الدقيقة ٥٨ ، في المباراة المقامة بينهما في زعبيل ، ضمن مباريات كاس زايد ( البطولة العربية) للاندية.

احتسب حكم المباراة ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، انبرى لها وليد سليمان سددها مقوسة اعلى الحائط البشري على يسار الحارس.