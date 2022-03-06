دي بروين يفتتح أهداف مان سيتي ضد مان يونايتد في الدقيقة 5

أحرز كيفن دى بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي، الهدف الأول فى شباك ضيفه مانشستر يونايتد، بالدقيقة الخامسة من زمن الديربي المقام حاليا على ملعب "الاتحاد"، فى قمة منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2021-2022.