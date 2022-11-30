تونس تهز شباك فرنسا بالهدف الأول

تقدم المنتخب التونسي بالهدف الأول (1-0) على نظيره الفرنسي في المباراة التي تجمعهما الآن، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لمونديال قطر.

وأحرز وهبي الخزري هدف تقدم تونس في الدقيقة 58.