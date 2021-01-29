بايرن ميونخ يعلن إصابة نجميه بفيروس كورونا

أعلن نادي /بايرن ميونخ/ الألماني في بيان رسمي ، اليوم /الجمعة/، إصابة ثنائي الفريق ليون جوريتسكا والإسباني خافي مارتينيز بفيروس كورونا المستجد. وذكر البيان أن صحة الثنائي المصاب بالفيروس جيدة ويخضعان للحجر الصحي