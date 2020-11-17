محمد شريف يتقدم بالهدف الثاني للمنتخب المصري أمام توجو

أحرز محمد شريف الهدف الثانى لمنتخب مصر في مرمى منتخب توجو في الدقيقة 33 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.