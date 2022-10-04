دقيقة صمت قبل المباريات الأوروبية حداداً على ضحايا كارثة التدافع في إندونيسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الثلاثاء عن الوقوف دقيقة صمت قبل المباريات المقررة هذا الأسبوع في مسابقاته، وذلك حدادا على ضحايا كارثة التدافع في ملعب لكرة القدم في إندونيسيا وجاء في بيان الاتحاد القاري "يعلن يويفا اليوم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباريات تخليدا لذكرى ضحايا الأحداث المأساوية في ملعب كانجوروهان في إندونيسيا" وأوضح أن الوقوف دقيقة صمت "ستكون في جميع مباريات يويفا هذا الأسبوع (دوري أبطال أوروبا، يوروبا ليغ، كونفرنس ليغ والمباريات الفاصلة لكأس العالم للسيدات)".