كاف يقرر إيقاف جهاد جريشة 6 شهور

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 شهور، بحجة الأداء الضعيف في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي.

وأدار جريشة مباراة الذهاب بين الوداد وضيفه الترجي التونسي حامل اللقب، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وأصدر كاف بيانا أعلن فيه قرار لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي بإيقاف الحكم المصري لمدة 6 أشهر بحجة سوء المستوى.

شهدت مواجهة الذهاب العديد من الحالات التحكيمية المهمة، مما دفع جريشة إلى مراجعة تقنية الفيديو بنفسه في أكثر من مناسبة.

جريشة ألغى هدفا في نهاية الشوط الأول للوداد، كما أعلن عدم وجود لمسة يد على خليل شمام لاعب الترجي في منطقة جزاء فريقه بالشوط الثاني، مشيرا إلى عدم أحقية الوداد بركلة جزاء.

كما أشهر جريشة بطاقتين صفراوتين في وجه إبراهيم النقاش لاعب الوداد بالدقيقة 49.

وبعد المباراة، أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم شكوى رسمية إلى نظيره الإفريقي "كاف" ضد جريشة اعتراضا على القرارات التي اتخذها. ( اقرأ التفاصيل )

كما خاطب نادي الترجي، كاف لإلغاء البطاقات الصفراء التي تلقاها 3 من لاعبيه هم شمس الدين الذوادي، وغيلان الشعلالي، ومعز بن شريفية، حتى يكونوا متاحين لخوض مواجهة الإياب في رادس. ( اقرأ أكثر )

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل، تحت قيادة تحكيمية للجامبي باكاري جاساما.