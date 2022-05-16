الكاف يُعلن تغريم المصري البورسعيدي 30 ألف دولار وإيقاف إداري 6 أشهر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" توقيع عقوبات إدارية ومالية ضد المصري البورسعيدي بعد أحداث مباراة نهضة بركان فى الكونفدرالية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى ضد الرجاء المغربي بسبب تجاوزات جماهيره في مواجهة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا وقعت لجنة الانضباط عقوبات بالمصري بسوء السلوك بعدما أظهر المسؤولون واللاعبون سلوكًا غير رياضى فى نهاية المباراة.

- إيقاف 4 مباريات لكل من اللاعبين فريد شوقي على المرغني ومحمد عبد اللطيف أحمد وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على كل لاعب بسبب اللغة غير المقبولة والمسيئة تجاه الحكم.

- إيقاف مجدي تراوي المدرب العام للمصرى لمدة 4 مباريات وفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار عليه لقيامه بدفع أحد عناصر أمن الملعب وسوء السلوك.

- إيقاف محمود جابر إداري الفريق لمدة 6 أشهر من جميع الأنشطة الكروية المتعلقة بالكاف لصفع الحكم والحكم المساعد الثاني. كما قرر المجلس أن يفرض عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.