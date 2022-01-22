12 إصابة كورونا فى منتخب جزر القمر قبل مواجهة الكاميرون في أمم أفريقيا

أكدت المسحات الطبية التى خضعت لها بعثة منتخب جزر القمر استعدادا لمواجهة الكاميرون الاثنين المقبل فى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، وجود 12 إصابة بفيروس كورونا من ضمنهم المدير الفني أمير عبدو، فضلا عن الحارسين علي أحمادا ومؤيد أوسيني وأعلن اتحاد جزر القمر اليوم اكتشاف 12 اصابة بكورونا وأضاف من المقرر أنه تم عزل المصابون بفيروس كورونا داخل في حجر صحي كامل على أن يخضعوا لمسحات جديدة غدا، من أجل الكشف عن تعافيهم من عدمه، قبل مواجهة الكاميرون في ثمن نهائي كأس الأمم ومما يزيد من صعوبة الأمر أن الحارس الأول والثالث كلاهما مصاب بفيروس كورونا حيث أنه في حال تأكد مسحات الحراس سيلعب الحارس الثانى غدا وربما يستعين بأى لاعب في حماية عرين المنتخب غداأمام الكاميرون.