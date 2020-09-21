الكرواتي راكيتيتش يعتزل اللعب الدولي رسميًا

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، يوم الاثنين، اعتزال إيفان راكيتيتش لاعب إشبيلية الإسباني، اللعب الدولي.

ووجه الاتحاد الكرواتي الشكر لنجمه المخضرم البالغ 32 عاما، مؤكدا أنه قرر إنهاء مسيرته الدولية مع المنتخب الكرواتي.

وقال الاتحاد الكرواتي عبر تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بعد 106 مباريات، و15 هدفا، إيفان راكيتيتش يودع المنتخب الوطني.. شكرا على كل شيء قدمته".