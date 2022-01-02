إصابة الظاهرة رونالدو بفيروس كورونا

اعلن نادى كروزيرو البرازيلى إصابة الظاهرة رونالدو نجم منتخب البرازيل السابق، بفيروس كورونا، فى بيان نشره النادى عبر موقعه الرسمى والذى أعلن خلاله أن اللاعب السابق المتوج بكأس العالم لن يحضر حفل مرور 101 عام على تأسيس النادي الذي اشتراه رونالدو مؤخرًا. وقال النادي في بيان رسمي، "اختبار رونالدو نازاريو صباح اليوم، الأحد، جاء إيجابيًا لـ Covid-19، وهذا يجعل من المستحيل بالنسبة له الذهاب إلى بيلو هوريزونتي اليوم ، وكذلك حضوره في الاحتفالات بالذكرى السنوية للنادي."