حبس مجدي عبد الغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام بدوي وأمانة سر شعبان سعيد، بحبس مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين غيابيا عام وكفالة 2000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.كان قد أقام محامي كل ورثة المرحوم سيد أحمد "عبد الرحمن سيد أحمد، يحيي سيد أحمد، أماني سيد أحمد، أحمد سيد أحمد، أمل منصور سيد أحمد، هالة عبد العال سيد احمد، أحمد عبد الشكور سيد أحمد" جنحة مباشرة حملت الرقم 15431 لسنة 2019، يختصمون فيها الكابتن مجدي عبد الغني سيد أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، ومحمد عبد الغني ومصطفي عبد الغني، ويتهمونهم بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.

قد يهمك أيضا:

عبد الغنى يكشف حقيقة منح البطاقة الدولية لكوليبالي

هاني أبو ريدة يحرم مجدي عبد الغني من رئاسة بعثة المنتخب المصري