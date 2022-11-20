منتخب الإكوادور يُسجل الهدف الأول في شباك قطر من ركلة جزاء بافتتاح المونديال

سجل إينير فالنسيا مهاجم الإكوادور الهدف الأول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء في شباك المنتخب القطري في المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 والتي تقام على ستاد البيت.وكان حكم تقنية VAR ألغى قرار حكم المباراة الإيطالي دانيلي اورساتو، وألغى هدف إينير فالنسيا مهاجم منتخب الإكوادور في الدقيقة 5 بداعي التسلل.

تشكيل قطر

حراسة المرمى: سعد الشيب.

خط الدفاع: بسام الراوي، بوعلام خوخي، عبد الكريم حسن.

خط الوسط: همام أحمد، كريم بوضياف، حسن الهيدوس، بيدرو ميجيل، عبد العزيز حاتم.

خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

تشكيل الإكوادور

حراسة المرمى: جالينديز.

خط الدفاع: بريسيادو، توريس، هينكابي، إيستوبينيان.

وسط الملعب: بلاتا، مينديز، كايسيدو، إبارا.

الهجوم: إيسترادا، إينير فالنسيا.