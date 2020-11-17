إصابة محمد الشناوي في الدقيقة 8 من عمر مباراة مصر وتوجو

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني المصري لاصابة في الدقيقة 8 من عمر مباراة مصر وتوجو في الجولة الرابعة لتصفيات أمم افريقيا 2022 في الكاميرون، وتلقى الشناوي العلاج داخل أرض الملعب ليستكمل المباراة مرة أخرى.

ويرتدى أحمد حجازي لاعب منتخب مصر شارة كابتن الفراعنة، في مباراة اليوم بعدما استبعد حسام البدري اللاعب عبد الله السعيد كابتن المنتخب من التشكيل الأساسي، ويعاني منتخب مصر من بعض الغيابات أمام توجو اليوم أبرزها محمد صلاح ومحمد النني بسبب فيروس كورونا، وعمرو السولية للإيقاف ومحمد هاني للإصابة.