الإعلان عن المرشحين الثلاثة لخوض انتخابات برشلونة الإسباني

أعلن المجلس الانتخابي فى نادى برشلونة الإسباني عن أسماء 3 مرشحين سوف يتنافسون فيما بينهم من أجل الوصول إلى كرسي رئاسة النادى الكتالونى، التى سوف تنطلق غدا الجمعة ويعلن الفائز يوم 24 من شهر يناير الجارى.وكشف المجلس الإنتخابي عن حصول خوان لابورتا على 10272 توقيعا منهم 9625 صحيحا، بينما فيكتور فونت 4713 منهم 4431 توقيعا صحيحا وأخيرا انطونى فريسكا 2822 منهم 2634 توقيعا صحيحا.وستنطلق غدا الجمعة الحملة الإنتخابية للمرشحين الثلاثة على أن يتم الإعلان عن رئيس نادى برشلونة الجديد يوم 24 يناير الجاري.

وكان الرئيس السابق للنادى الكتالونى خوسيه ماريا بارتوميو قد استقال من منصبه فى أواخر شهر أكتوبر الماضى، بعد ضغوط كبيرة تعرض لها من جماهير النادى بسبب تراجع نتائج الفريق وخلافه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.وفى سياق أخر تأهل برشلونة للمباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني بعد تغلبه على ريال سوسيداد أمس الأربعاء بركلات الترجيح 3 – 2، بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل بنتيجة 1 – 1، وينتظر الفائز من لقاء ريال مدريد وأتليتك بلباو الذى سوف يلعب مساء الخميس.