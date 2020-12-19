ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي بتسجيله الهدف رقم 643 مع فريق واحد

عادل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني الرقم القياسي التاريخي للأسطورة البرازيلي بيليه مع فريق سانتوس، بتسجيله الهدف رقم 643 في مسيرته مع الفريق الكتالوني.