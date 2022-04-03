ريال مدريد يعلن وفاة المدرب السابق خافيير إمبرودا

أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى، اليوم الأحد، وفاة المدرب السابق لفريق السلة خافيير إمبرودا، عن عمر يناهز 61 عاما، وأصدر نادى ريال مدريد بيانا رسميا ذكر فيه "يعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد لوفاة خافيير إمبرودا، مدرب ريال مدريد في موسم 2002-2003 ووزير التعليم والرياضة في حكومة إقليم الأندلس". أضاف البيان "توفي خافيير إمبرودا عن عمر يناهز 61 عاماً. يتقدم ريال مدريد بتعازيه لجميع المدريديسمو. ارقد في سلام"، واختتم "يتقدم ريال مدريد بأحر التعازي وبكل مودته لجميع أفراد أسرته والمقربين".