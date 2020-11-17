محمد مجدي يتقدم للمنتخب المصري أمام توجو في الدقيقة 18

أحرز محمد مجدي الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى منتخب توجو في الدقيقة 18 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.