تقدم منتخب مصر بهدفين، في مرمى نظيره البلجيكي، خلال المباراة الودية الجارية بينهما الآن، على ملعب ستاد جابر الأحمد، بدولة الكويت. وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 37 من الشوط الأول اللاعب مصطفى محمد، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب محمود تريزيغيه بـ"أسيست" رائع من محمد صلاح.

ويخوض منتخب بلجيكا مباراته الودية أمام نظيره المصري في إطار الاستعدادات لمونديال قطر 2022.ويقع منتخب بلجيكا في مجموعة تضم منتخبات المغرب وكندا وكرواتيا بمونديال قطر 2022.