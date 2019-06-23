تعرف على تشكيل تنزانيا أمام السنغال

أعلن إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، تشكيل فريقه لمواجهة السنغال، في مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا ٢٠١٩، والمقرر أن تقام على ستاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مانولا.

خط الدفاع: رمضاهاني، دافيد ماونتيكا، يونداني، ميشيل.

خط الوسط: فيصل سالوم، مامادو يحيى، موسافا، بوكو، حميد ماو.

خط الهجوم: ساماتا.