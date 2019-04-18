النجم الساحلي يتوج بالبطولة العربية على حساب الهلال السعودي

حقق فريق النجم الساحلي التونسي، لقب بطولة كأس زايد للأندية العربية البطلة، بعد الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وحسم الفريق التونسي النهائي بنتيجة هدفين، تقدم كريم العريبي في الدقيقة 30، قبل أن يعادل جوميز النتيجة في الدقيقة 64، ليعود محمد عبدالله المثناتي، ويحرز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع

بدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من: عبدالله المعيوف،محمد البريك، ألبرتو بوتيا، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، عبد الملك الخبيري، محمد كانو، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري، أحمد أشرف و جوميز.

على الجانب الآخر بدأ النجم اللقاء بتشكيل مكون من: كريم الكرداني، كريم بوغطاس،صيام بوعزيزة، عمر كوناطي، محمد أمين بن عمر، كريم العواضي، بن وناس، ماهر الحناشي، ياسين الشيخاوي، إيهاب المساكني وكريم العريبي.

وتقدم النجم بالهدف الأول في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق كريم العريبي، مهاجم الفريق، معلنًا عن تقدم النجم بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي تجري أحداثها الآن.

وجاء هدف الهلال عن طريق كرة رأسية بعدما نجح مهاجم الفريق التونسي في استغلال كرة عرضية من ركلة ركنية، ارتقى لها فوق رؤوس مدافعي الهلال وحولها في الشباك

وكان اللاعب ذاته قد سجل هدفًا مبكرًا في الدقيقة الثانية، ألغاه حكم الراية المساعد بداعي التسلل.

لاعبو الهلال حاولوا تدارك التعادل عن طرق أكثر من فرصة كان أخطرها كرة سالم الدوسري، نجم الفريق، والتي تصدى لها حارس الفريق التونسي في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء للفريق التونسي، قبل أن يقوم بإلغائها بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى الكرواتي زوران ماميتش، التغيير الأول بنزول محمد الشلهوب بديلًا لعبدالملك الخيبري، قبل أن يدخل نواف العابد بدلا من أحمد أشرف في الدقيقة 55.

كثف الفريق السعودي هجومه في الأمام بحثًا عن هدف التعادل، وكان أخطر فرصة عن طريق سالم الدوسري، الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاءتذهب في يد الحارس في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

هجوم الهلال تواصل حتى حصل الفريق على ركلة جزاء بعد توغل سالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، حولها الفرنسي جوميز إلى شباك النجم في الدقيقة 64 .

هدف التعادل أخرج النجم الساحلي من مناطقه الدفاعية، ليتبادل الهجمات مع الفريق السعودي، وفي الدقيقة 70 كاد نواف العابد من مضاعفة النتيجة لصالح الهلال من تصويبة قوية تعلو العارضة.

قبل أن يخطف محمد عبدالله المثناتي هدف الفوز، لفريقه النجم الساحلي التونسي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال مواجهة الهلال السعودي في نهائي كأس زايد للأندية العربية.

ويلتقي الهلال مع الفريق التونسي في نهائي البطولة، والذي يستضيفه ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وكان الهلال قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على مواطنه أهلي جدة بركلات الترجيح، فيما تأهل النجم الساحلي بعدما تمكن من إقصاء المريخ السوداني.